IL ROTARY CLUB “COSTIERA AMALFITANA” CAMBIA PRESIDENTE

Sabato scorso, 7 luglio, si è svolto il rituale passaggio di consegne per la presidenza del Rotary Club Costiera Amalfitana (distretto 2100). Alla presenza di numerosi ospiti si è insediata la preside, ormai in pensione, ANTONIETTA FALCONE la quale ha indossato, per la seconda volta, il “collare” che le ha consegnato l’ingegnere Francesco De Rosa, in qualità di presidente uscente.

Durante la cerimonia, che si è tenuta a Conca dei Marini presso il fantastico Hotel “La Conca Azzurra”, la professoressa Falcone ha immediatamente esposto il programma che intende perseguire durante il suo anno di presidenza.

Tra gli eventi di maggior rilievo è opportuno citare “in cammino per la pace: le tappe”, progetto che prende spunto dal libro scritto dai soci rotariani Ulisse di Palme e Giuseppe Gargano su “FRA GERARDO SASSO”. Il percorso partirà da Scala e Ravello per poi fermarsi ad Assisi, La Valletta ed, in ultimo, in Libano dove si porterà un contributo finanziario ad un istituto scolastico gestito da Suore CRISTIANO-MARONITE che ospitano bambini e giovani di tutte le confessioni.

Rivestono, inoltre, particolare importanza sociale, le “DOMENICHE della SALUTE”; tale ultimo evento avrà lo scopo di offrire, alla popolazione della costiera amalfitana, la possibilità di sottoporsi a visite mediche specialistiche in maniera gratuita per la prevenzione di importanti patologie. Inoltre, nel programma redatto dal presidente, è prevista anche l’assegnazione di premi agli studenti più meritevoli degli istituti secondari di I grado, mentre per gli istituti superiori è in programma un concorso sulla valorizzazione e sensibilizzazione del nostro patrimonio culturale e ambientale.

Parzialmente innovato il direttivo, che sarà così strutturato: – vicepresidente, dott. Andrea Giordano; – segretario generale, dott. Lucio D’Urso; – segretario esecutivo, avv. Alfonso Cavaliere; – prefetto, dott. Giuseppe Cavaliere; – tesoriere, ing. Amalia Pisacane. Il Rotary Club Costiera Amalfitana, come sempre ed in coerenza con la vocazione solidaristica del Rotary International, continuerà a sostenere ed apportare benefici alla popolazione del territorio che va da Cetara a Positano.

Non ci resta che augurare buon lavoro al presidente!

Alfonso Cavaliere