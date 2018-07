Rosario Fiorentino, modifiche al Put? “Fermi tutti, De Luca vuole vederci chiaro”

Sorrento. Le modifiche al PUT della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina sono in forse, a dare uno stop è il Governatore Vincenzo De Luca e a informarci è Rosario Fiorentino

“Alla Regione Campania ha prevalso la ragione. Le diverse associazioni di protezione ambientale hanno rivolto un appello per evitare colate di cemento indiscriminate in luoghi e paesaggi che ci invidiano in tutto il mondo con lo stravolgimento del PUT. Le notizie che sono apparse di recente sul web hanno imposto un intervento chiaro e risoluto. Possiamo affermare che non è tutto perduto e che in Regione Campania ci sta chi ha una visione strategica della salvaguardia paesaggistica ambientale che mira alla qualità. Io ci credo.”