Ronaldo-Juve ufficiale nelle prossime 48 ore.

La trattativa del secolo si è sbloccata nella giornata di ieri, grazie all’incontro tra il procuratore Mendes e Florentino Perez. Il presidente ha ribadito che il guadagno che si aspetta è di 150 milioni, ma i bianconeri troveranno un accordo sui 120 milioni. Perez vorrebbe un addio leggendario al Bernabeu ma Ronaldo non è intenzionato, vuole solo andarsene e in fretta. Questo rifiuto ha fatto bloccare la trattativa, ma il presidente ha dovuto rassegnarsi e capire la volontà del calciatore. La questione CR7-Juve è legata ad un’altra trattativa, quella tra il Napoli e il Chelsea per l’arrivo sulla panchina dei blues di Maurizio Sarri. Questo perché l’allenatore toscano potrebbe liberare Higuain dalla Juventus e fare cassa ai bianconeri. La trattativa non è facile perché si deve trovare l’accordo economico per portare sia Jorginho che Sarri a Londra. Il Manchester City che aveva già in pugno l’italo-brasiliano ha offerto 55 mln più 7-8 di bonus. Il Chelsea per la doppia trattativa è ferma a 60 mln. Adl vorrebbe guadagnare molto di più. Marotta sta aspettando l’ok di Mendes nella trattativa, così che la dirigenza possa partire per Madrid per mettere fine a questa telenovela e portare il portoghese a Torino.

Christian Mulier