Rising Sun, Infinity, Sea Dream a Positano. Della Valle si incrocia con De Laurentiis ed Ancelotti ad Amalfi . E’ una domenica bestiale per i Vip nella Costiera amalfitana

Rising Sun che da oggi è ormeggiato al largo di Amalfi. Il mega yacht è ormai un ospite fisso delle acque della Costiera Amalfitana ed ha trasportato a bordo personaggi famosissimi del mondo della musica e del cinema come Paul McCartney, Mariah Carey e Tom Hanks. Disegnato da Jon Bannenberg e costruito dalla tedesca Lürssen, il Rising Sun vanta una lunghezza di quasi 138 metri che lo porta ad essere il decimo più grande del mondo. Dotato di 82 camere su cinque piani che sviluppano una superficie di circa 8.000 metri quadrati, il Rising Sun fu originariamente acquistato da Larry Ellison, amministratore delegato di Oracle Corporation.

Oggi il mega yacht di proprietà di David Geffen produttore discografico e produttore cinematografico statunitense, fondatore della Asylum Records e della Geffen Records e cofondatore della DreamWorks SKG, noto filantropo e collezionista d’arte, incluso tra gli uomini più ricchi ed influenti d’America.

Continua il giro in Costiera amalfitana di Aurelio De Laurentiis e il nuovo mister del Napoli, Carlo Ancelotti, intercettati in anteprima da Positanonews ieri a Villa Tre Ville, la splendida residenza che è stata di Franco Zeffirelli, per poi andare al largo dei Galli, dopo Capri e Nerano a Massa Lubrense, la tappa ad Amalfi in una villa su mare insieme con le rispettive famiglie, sono giunti nel primo pomeriggio a bordo del motoscafo Magnum col quale appena ieri erano stati in giro nel golfo,tra Punta Campanella e Positano.

Oggi pure Della Valle è venuto con Farina ed Abate sulla spiaggia di Positano come riportato in esclusiva da Positanonews. Che ci possa essere qualche operazione di mercato in vista?

Certo è che De Laurentiis ama queste zone e le sta facendo conoscere ad Ancelotti per circondarlo di bellezze e predisporlo meglio per il duro compito che gli spetta.