Ripristinate le corse del bus 62 per Marina di Vietri

Cittadini cavesi sono soliti in estate andare a mare a Marina di Vietri utilizzando i mezzi di trasporto pubblici. Il servizio che era stato soppresso, e in particolare non attivato in questi mesi estivi, tra le proteste generali soprattutto sui social, dovrebbe essere ripristinato a partire da lunedì 9 luglio.

Si spera in una notizia e comunicazione fondata.

A dare la notizia, ancora ufficiosa, è stato il sindaco metelliano Vincenzo Servalli nel corso di un incontro informale in un locale del borgo porticato avuto dal consigliere regionale Enzo Maraio con alcuni suoi collaboratori e supporter cavesi.

La notizia della cancellazione della tratta era già da tempo sulla pagina online di Busitalia, l’azienda che si occupa dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani in Campania.

Un comunicato di servizio.

Il comunicato asserisce: “Si avvisa la spettabile clientela che, considerata l’insufficienza delle risorse finanziarie degli Enti Locali competenti per coprire le intensificazioni dei collegamenti di TPL estivi interurbani, il servizio estivo (luglio e agosto) della linee interurbana giornaliera n. 62 (Cava-Marina di Vietri) è sospeso”. L’Ente locale di riferimento che non poteva ovviare alle necessità finanziarie è la Provincia di Salerno perché, essendo la tratta extraurbana, non è di pertinenza del Comune di Cava.

Questa vicenda ha comprensibilmente molto irritato i viaggiatori abituali, soprattutto i tanti cavesi che ogni estate fruiscono della spiaggia di Vietri sul Mare per trovare un po’ di refrigerio dalla calura estiva.

scritto da

Carolina Milite