Ripopolamento Fiume Sarno, 3mila trote librate nelle acque

13 Luglio 2018 – Il Mattino – Rossella Liguori

Insieme all’Apsd Sarno, agli amici del Rio Santa Marina ed all’Ente Parco del Fiume Sarno, il Comune di Sarno ha avviato l’attività di ripopolamento in conformità al piano regionale in materia. L’iniziativa è nata da una idea del vicesindaco Gaetano Ferrentino. “Mi sono occupato della vicenda perché erano diversi anni che non avveniva il ripopolamento, una azione importante non solo per la città di Sarno, ma per le aree bagnate dal Fiume”.