Nella suggestiva cornice offerta dall’Anfiteatro compreso nella nuovissima

Piazza dei Racconti, si è inaugurato ufficialmente il 26 luglio la XV edizione

del Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello diretto dal suo

fondatore Gerardo D’Andrea. Introdotti dalla raffinata eleganza di una

presentatrice d’eccezione quale l’attrice Martina Carpi, il sindaco di

Positano, Michel De Lucia e d il direttore artistico hanno tagliato il nastro

di partenza ricordando la storia ed il crescente successo di questa

manifestazione che, anche quest’anno, toccherà, con la sua

programmazione multiforme e di grande interesse culturale, i principali

sobborghi del comune (Liparlati, Montepertuso, Nocelle, La Garitta e

Chiesa Nuova). Un intenso omaggio a due grandi autori napoletani del XX

secolo, quali Rafaele Viviani ed Eduardo De Filippo, ha visto protagonista

ed eccellente interprete Antonella Morea, accompagnata dai musicisti

Vittorio Cataldi, Edo Puccini, Gianluca Mercurio e Francesco Sicignano., il

mini concerto ha fatto da preludio al momento clou della serata: la

consegna del premio Annibale Ruccello 2018 all’attore regista e

drammaturgo Gianfelice Imparato, che ha ritirato, dalle mani del sindaco

De Lucia un’opera creata e realizzata per l’occasione dell’artista Francesco

Clemente, che da anni porta alto il nome dell’arte e della cultura italiana

nel mondo. Imparato ha voluto ricordare la figura di Annibale Ruccello,

che fu suo concittadino e coetaneo, la sua leggera e voglia di vivere,

stroncata prematuramente in quel terribile incidente del 1986. Poi un

pensiero è andato al suo maestro, Eduardo De Filippo, alle sue lezioni

teatrali discrete e fondamentali per capire l’arte scenica, e, infine, un

ricordo affettuoso è andato anche alla cara figura di Luca De Filippo, suo

compagno di scena negli anni giovanili, quindi ha salutato il numeroso

pubblico di cittadini di Positano, turisti ed istituzioni, tra cui, oltre ai già

citati Sindaco De Lucia e il direttore artistico D’Andrea, il vicesindaco

nonché assessore alla cultura Francesco Fusco ed il giudice Massimo

Genghini, che ha voluto pubblicamente ringraziare la giunta e D’Andrea

per il lavoro di riqualificazione culturale del territorio.