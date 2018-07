In occasione dello spettacolo dedicato a Paolo Perfetto, tenutosi al teatro Sant’Antonino, ho avuto modo di ascoltare Renato Maggio, che conoscevo di fama ma che non avevo mai sentito dal vivo.

Renato Maggio, pur essendo cantautore (premiato dal Presidente Giorgio Napolitano), considerando il contesto classico della serata, preferisce tenere da parte I brani scritti di proprio pugno e dedicare il suo show in tributo alla carriera di Andrea Bocelli. Tale scelta e’ motivata anche dalla voglia di dare lustro alle tecniche vocali che quotidianamente insegna ai numerosissimi allievi dell’ accademia Musicapnea di Napoli. Nota scuola di musica della zona collinare del capoluogo campano, fondata da Renato Maggio e diretta egregiamente dalla inseparabile moglie Iannotta Adriana . In un decennio di coerente ed incessante lavoro, ampliando vertiginosamente l’offerta formativa, la Musicapnea oggi vanta la presenza di prestigiosi maestri, molto noti in ambito internazionale, che contribuiscono a far innamorare tantissimi giovani a strumenti musicali come: la chitarra , il pianoforte, la batteria, il basso ,il violino, gli strumenti a fiato ecc.ecc. Insomma, un grande piccolo Conservatorio privato ai Colli Aminei di Napoli. Il Maestro non perde mai occasione per inserire, nelle proprie performance, qualche talentuosa allieva. Questa volta, in quel di Sorrento, ha scelto le bellissime e bravissime Giorgia Scarfiglieri e Valeria Esposito. La prima in qualita’ di cantante ha duettato col suo Maestro in ” can’t hep fallin in love, sfoderando un’angelica voce ed una deliziosa presenza scenica. Mentre la seconda, Valeria Esposito, ha dato luce alla sezione di recitazione impersonando una esilarante” Poppea” in un monologo in dialetto romano, di non facile esecuzione, dando testimonianza di padronanza del palco, talento ed una inequivocabile esperienza.