Ravello, Villa Rufolo: ritorna il laboratorio “Cielo Aperto”. Ospiti universitari da Sudafrica e Argentina

Villa Rufolo intensifica le proprie attività all’insegna della cultura, l’interdisciplinarietà e lo scambio di saperi. Dopo i lavori primaverili del laboratorio a Cielo Aperto in Rilievo dell’Architettura, nato dalla collaborazione tra Fondazione Ravello, enti ed istituzioni universitarie, ci sarà un evento che darà seguito a tale contributo. Al progetto realizzato dagli studenti di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno, presentati e discussi insieme al direttore di Villa Rufolo, Secondo Amalfitano, si aggiungerà un laboratorio internazionale di “Documentazione e valorizzazione dei paesaggi culturali”.

Il progetto realizzato nell’ambito degli “Scambi Giovanili 2018” e finanziato con il contributo del Ministero degli Affari Esteri e per la Cooperazione Internazionale, porterà nella Città della Musica il prossimo 6 luglio, 9 studenti sudafricani della Tshwane University of Technology, accompagnati dalla professoressa Marinda Bolt e 26 studenti argentini della Universidad Nacional de Córdoba che saranno accompagnati dai professori Roberto Ferraris, Victoria Ferraris, Alejandra Vallina e Mariela Marchisio, Preside della locale Facoltà di Architettura, Urbanistica y Design.

La nutrita compagnia di docenti e studiosi faranno visita a Villa Rufolo, in una giornata in cui si cimenteranno in un’attività di rilievo dal vero, con un laboratorio a cielo aperto, per la documentazione grafica del paesaggio mitico di Ravello.