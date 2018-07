Ravello. Turista aggredisce un autista privato di Positano e sfugge alle forze dell’ordine

Ravello. Poco minuti dopo mezzogiorno, nel parcheggio di Piazza Vescovado, un turista giunto sul posto a bordo di un’autovettura in compagnia della sua famiglia, ha improvvisamente cominciato ad aggredire verbalmente l’autista di un trasporto privato di Positano che si era fermato per consentire alle persone che erano a bordo di scendere. Il turista infuriato, però, non si è limitato ad alzare la voce ma, sceso dall’auto, si è avvicinato all’autista privato prendendo a schiaffi. Le persone che si trovavano sul posto hanno cominciato ad urlare per attirare l’attenzione e prontamente sono intervenuti alcuni operatori del mercato che si svolge in quella zona il martedì nonché gli ausiliari del traffico, che hanno minacciato di chiamare i Carabinieri per risolvere la questione. Nel sentire questo il turista ha desistito dalla propria condotta violenta e, rimessosi in macchina, ha cercato di allontanarsi. Un’ausiliare del traffico, una donna, ha cercato di bloccarlo in attesa delle forze dell’ordine, ma l’uomo non ha esitato a strattonarla cercando di darsi alla fuga, Ma, giunto alla sbarra del parcheggio, è stato costretto a fermarsi ed alcune persone si sono schierate davanti all’auto per bloccarla. Ma neanche questo ha fermato il folle che, una volta alzatasi la sbarra, ha messo in moto ed è partito rischiando di travolgere alcune delle persone che aveva davanti. Sul posto sono presenti delle telecamere di videosorveglianza ed i Carabinieri cercheranno, attraverso le immagini riprese, di risalire all’identità del turista.