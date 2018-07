Ravello, tentativo di frode al bancomat. Ecco cosa è successo

Un tentativo di frode è avvenuto al bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena, a Ravello. Nello sportello automatico situato nella centralissima Piazza Duomo, è stato infatti trovato un apparecchio per la clonazione delle carte di credito. La direzione della sede ravellese di Mps ha subito deciso di bloccare tutte le carte di credito, utilizzate presso quello sportello tra venerdì e la giornata di ieri, senza preavviso per l’utenza date le urgenze del caso. Una truffa studiata e attuata in piena estate, quando la Città della Musica è solitamente molto frequentata da turisti: molte altre persone, senza questa scoperta, potevano correre il rischio di vedersi inspiegabilmente derubati delle proprie credenziali e trovare il conto prosciugato.