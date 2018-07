Ravello questa sera veglia di preghiera per Vincenzo, ancora in ospedale dopo incidente bus ad Amalfi. DONATE SANGUE

Ravello e la Costiera amalfitana si stringono in preghiera per Vincenzo . Su Facebook continuano gli appelli a donare sangue al Ruggi di Salerno dove Vincenzo si trova dopo l’incidente ad Amalfi , quando un autobus lo ha preso mentre camminava a piedi lungo la ringhiera. Domenica la raccolta di sangue si potrà effettuare anche a Castiglione direttamente

Sono due gli ultimi post

Vogliamo sinceramente ringraziarvi tutti per quello che state facendo per noi per chi non fosse andato e vorrà farlo può andare a Castiglione domenica senza dover andare necessariamente a Salerno Vincenzo sta reagendo bene alle cure è già stamattina siete stati in tanti ad aiutarlo Grazie

Dopo l’intenso momento di preghiera di ieri notte, promosso da tanti giovani di Ravello, questa sera, alle ore 23.00, presso il Santuario dei Santi Medici Cosma e Damiano di Ravello, si terrà una veglia di preghiera per il nostro Vincenzo, presieduta da Don Raffaele Ferrigno.

Uniamoci tutti in questo difficile momento…condividiamo, attraverso la preghiera, le nostre comuni speranze di poterlo riavere al più presto con noi, certi della potente intercessione dei Santi Medici.

Forza Vincenzo!