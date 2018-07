Tecnica inappuntabile e grande fascino da interprete, Kurt Elling ha regalato al pubblico del Ravello Festival una scaletta di brani da “The Questions” accompagnato dal suo quintetto e dal talentuoso trombettista Marquis Hill. La magia di Ravello, poi, fa sì che si possano incontrare per caso in piazzetta anche grandi artisti che incrociano le atmosfere della serata in programma. E così, su invito del direttore artistico Maria Pia De Vito che l’ha incrociato poco prima del concerto, ha assistito allo spettacolo anche il cantante, compositore, produttore e chitarrista brasiliano Djavan Caetano Viana.

Applausi finali e grande feeling col pubblico. La sezione jazz continua sabato prossimo con “An evening with ECM” con un doppio set tutto da scoprire.(ph Pino Izzo)