Ravello. Lavori di manutenzione all’interno della galleria lungo la SP1

Emanata l’ordinanza per disciplinare la viabilità all’interno della galleria posta lungo la SP1 (SENSO UNICO ALTERNATO), dall ORE 22 di lunedì 23 LUGLIO alle ore 6.00 di martedì 24 LUGLIO e dalle ORE 22.00 di martedì 24 LUGLIO alle ORE 6.00 di mercoledì 25 LUGLIO, per intervento di idrolavaggio e tinteggiatura delle pareti e per la sostituzione delle lampade spente all’interno della galleria.