Ravello, l’attore britannico Sam Claflin al Belmond Hotel Caruso -FOTO

Continuano ad arrivare vip e celebrità in Costiera Amalfitana. Questa volta è stato il turno dell’attore britannico Sam Claflin. Quest’ultimo ha partecipato qualche giorno fa al Giffoni Film Festival e successivamente ha fatto tappa a Ravello, dove si è rilassato nel Belmond Hotel Caruso. Non è la prima volta che l’attore arriva in Costiera.

La madre e il padre dell’attore si chiamano Susan e Mark. Ha due fratelli maggiori e uno minore; quest’ultimo ha iniziato una carriera cinematografica, partendo dal teatro, dove ha recitato al fianco di Sam. Inizialmente, Claflin aspirava a diventare calciatore, ma a 16 anni in seguito ad un infortunio (si ruppe la caviglia), abbandonò il sogno del calcio, scegliendo la carriera di attore, anche grazie all’incoraggiamento di un insegnante del liceo che notò le sue doti recitative. Dal 2013 è sposato con Laura Haddock.