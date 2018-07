Ravello, incidente a Marmorata: spavento per due ragazze in scooter

Questa mattina prima delle 10, due ragazze su uno scooter nei pressi di Marmorata sono finite contro il parapetto che delimita la carreggiata. L’incidente è avvenuto sulla Statale Amalfitana 163, sul tratto di strada che ricade nella frazione di Ravello. Una diciassettenne di Amalfi alla guida del suo Aprilia Scarabeo, avrebbe perso il controllo del mezzo, cascando rovinosamente sull’asfalto con l’amica.

Le due ragazze sono state soccorse da automobilisti e motociclisti, che hanno allertato subito il 118: un’ambulanza ha trasportato le due sfortunate al Pronto Soccorso di Castiglione. Il traffico sulla statale è andato in tilt, ma sul posto sono giunti i Carabinieri della Radiomobile a sbloccare la situazione, facendo anche i rilievi del caso. C’è stato solo spavento per le due ragazze, che per fortuna non hanno niente di rotto: solo escoriazioni in diverse parti del corpo e qualche lieve contusione oltre al brutto spavento.