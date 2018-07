RAVELLO . IL GIGANTE CONTESTATORE

IL GIGANTE CONTESTATORE

Ravello, Costiera amalfitana Lo scorso 13 Luglio, inaspettatamente, è comparso in “LARGO BOCCACCIO” l’amico “Pepp’ a scheggia”!

Ormai avevo dei dubbi circa la sua volontà/possibilità di ricomparire sul “palcoscenico di Ravello”.

Per me che intrattengo sempre con lui un dialogo di “amorosi sensi” che troppo sovente, purtroppo, si conclude anche in modo poco piacevole, è stato un momento di grande emozione.

Io che in un certo senso mi sento rassomigliante a lui, non nel fisico, ma nel carattere, ho pensato che finalmente nella “turistica Ravello” fosse ritornato quell’elemento ravvivante della monotonia dei viandanti.

Purtroppo ad oggi non l’ho più rivisto ma spero che se la cosa non fosse dipesa dalla sua volontà abbia provveduto a rimuovere gli ostacoli, spesso di sola natura burocratica, e abbia a ritornare in auge e “contestare” liberamente magari servendo ai villeggianti una bella premuta di limone della nostra amatissima costiera.

Francesco Di Lieto