Ravello, i familiari “Vincenzo reagisce bene alle cure”. In 100 donano il sangue, domani a Castiglione

Ravello, i familiari “Vincenzo reagisce bene alle cure”. Circa un centinaio le persone, e non solo dalla Costiera amalfitana, che si sono recate all’ospedale Ruggi di Salerno per donare il sangue per il ragazzo della Città della Musica investito l’11 luglio scorso da un autobus nei pressi dell’Hotel Luna, verso Atrani.

«Il nostro Vincenzo risponde bene alle cure, vuole risvegliarsi, ma i medici hanno preferito lasciarlo sedato in rianimazione per evitare che possa fare movimenti che potrebbero causare ulteriori danni e al contempo stabilizzare e fratture del bacino. Martedì sarà sottoposto a un’operazione molto delicata».

Domani donazione di sangue a Castiglione , nell’ospedale Costa d’ Amalfi, dalle 8,30 alle 12,30 , anche per evitare a molti il disagio di arrivare fino a Salerno.

L’auspicio di tutti è che Vincenzo torna presto a casa in buone condizioni. Positanonews, come ha fatto dal primo minuto, dando in tempo reale la notizia senza conoscere i protagonisti della vicenda, invita tutti coloro che possono a donare il sangue e si stringe con affetto alla famiglia di Vincenzo.