A Ravello guerra alla petulanza, a Capri alzata bandiera bianca

Articolo pubblicato dal Periodico n.29 del 29 luglio 2018 – L’Informatore Popolare

A Ravello, comune della costiera amalfitana, hanno deciso di fare sul serio per combattere la petulanza.

Il sindaco ha bandito su tutto il territorio comunale l’attività di procacciamento di clientela.

In caso di inosservanza dell’ordinanza, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di 500 euro.

Nello specifico l’ordinanza vieta di «avvicinarsi o fermare persone e vetture per svolgere opera di raccomandazioni, anche con semplice cenno di invito di accostare».

Così come offrire, al di fuori delle attività commerciali o di pubblico esercizio, dietro compenso diretto o indiretto, beni o servizi non richiesti.

E’ vietato inoltre «molestare o disturbare in qualsiasi altro modo la libera e tranquilla circolazione delle persone per le vie cittadine».

Divieto anche di accompagnare i turisti presso esercizi pubblici o commerciali al fine di invitarli all’acquisto, di distribuire di volantini pubblicitari così come la sponsorizzazione di eventi.

Tra le direttive anche il divieto di offrire la propria opera o conoscenza per visite guidate o turistiche oppure utilizzare il simboli “i” o altri analoghi per indicare un punto informazioni.

Dobbiamo dare atto che a Ravello ci stanno provando a frenare la petulanza, qui a Capri purtroppo da molto tempo è stata alzata bandiera bianca e il fenomeno è assolutamente incontrollato con grave danno di immagine per la stessa isola.