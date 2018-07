Ravello furto d’appartamento a Castiglione. Si sospetta su appoggi di “locali”

Ravello, Costiera amalfitana. Si sospetta su appoggi di ladri locali per il furto avvenuto ieri pomeriggio, sabato 7 luglio, in una casa isolata di via Zia Marta, nella frazione di Castiglione, al di sotto di Torello.

Qui sono stati rubati gioielli e oro per svariate migliaia di euro.

Sono entrati dal balcone, forzando la serranda. I due coniugi erano usciti per una cerimonia, particolare che fa pensare alla collaborazione di appoggi “locali” ai ladri .

Ed è su questo che stanno indagando i carabinieri della stazione di Ravello e la Compagnia di Amalfi a tutto campo .