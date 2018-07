Ravello, Fondazione: l’interrogazione di “Insieme per Ravello” in Consiglio Comunale

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa del Movimento “Insieme per Ravello”, in cui si riporta l’interrogazione esposta ieri nel Consiglio Comunale che si è tenuto Palazzo Tolla, su intervento del consigliere comunale Gianluca Mansi.

Ha suscitato nervosismo e disagio l’intervento del consigliere Gianluca Mansi che ha interrogato il Sindaco sulle ultime vicende che hanno interessato la Fondazione Ravello e che nel passato tanta attenzione avevano catalizzato da parte del gruppo Ravello nel Cuore, rappresentato all’epoca dall’attuale vicesindaco Ulisse Di Palma e oggi dal Consigliere Nicola Amato. Entrambi, che in questa consiliatura sono rispettivamente l’uno consigliere di maggioranza e l’altro di opposizione, sono apparsi accomunati da un silenzio assordante sull’argomento oggetto della discussione consiliare.

Diverse le casacche, ma a quanto pare ancora unanimi le visioni.

Ancora una volta il Sindaco di Ravello Salvatore Di Martino, con una risposta evasiva e incompleta, non ha perso occasione di gettare fango gratuito su Fondazione Ravello e non solo, sottolineando che il “disonore di aver votato il presidente Maffettone” è tutto dell’allora sindaco Vuilleumier, oggi capogruppo di opposizione Insieme per Ravello.

Sindaco ingrato e privo oramai di qualsiasi freno rispetto ad una Fondazione che mai come con questa governance ha supportato il Comune di Ravello con ingenti somme economiche per la realizzazione di eventi sul territorio.