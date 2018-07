Serata da ricordare quella appena andata in archivio al Ravello Festival. Per la prima volta nella Città della Musica uno dei talenti meno reclamizzati in Italia della musica popular brasileira.

Ivan Lins e InventaRio hanno proposto alcuni brani tratti dal loro album insieme oltre ad una selezione di classici composti dal grande musicista brasiliano e a composizioni di Ferruccio Spinetti e Giovanni Ceccarelli, dove gli arrangiamenti hanno lasciato spazio alla libera interazione tra i musicisti. Sul palco a completare il quartetto, Francesco Petreni.

di 6 Galleria fotografica Ravello Festival, Ivan Lins e InventaRio









Prossimo appuntamento a Villa Rufolo con il grande jazz: domenica 15 con la magia del piano solo di Tigran Hamasyan. (ph Pino Izzo)