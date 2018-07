Ravello, convocato il Consiglio Comunale per il giorno 16: si parlerà di variazioni bilancio

Il Comune di Ravello ha appena reso noto che è convocato il consiglio comunale per il giorno lunedì 16 luglio alle ore 16,00 presso la Sala di rappresentanza della Casa Comunale in Via Toro. Durante l’incontro si terrà il Question time cittadino: questo, ricordiamo, viene previsto come primo punto all’ordine del giorno in occasione delle sedute in sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale e consiste di 30 minuti all’inizio della seduta consiliare, durante i quali il Consiglio comunale opera in seduta pubblica e aperta, senza necessità di verifica del numero legale. Si affronteranno, oltre alle comunicazioni del sindaco, i discorsi riguardanti le variazioni di bilancio per il triennio 2018/2020.