Ravello, bus Sita “in fumo” al bivio di Pontone: mezzi troppo vecchi?

Avaria per vecchio bus della Sita Sud, al bivio tra Ravello e Pontone di Scala. Il piccolo bus, che trasportava i turisti tra Amalfi e la Città della Musica, ha accusato una grossa perdita d’acqua che ha surriscaldato e mandato in fumo i motori. Purtroppo ancora persiste il problema della mancanza di ricambio dei mezzi vecchi, appartenenti al parco macchine del trasporto pubblico urbano su gomma. (Foto Andrea Cretella via Facebook)