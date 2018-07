Ravello, bus guasto in zona Marmorata: traffico infernale sulla Statale “Amalfitana”

Ancora una emergenza caos traffico in Costiera Amalfitana. Questa volta si è trattato di un bus della Sita guasto a Ravello, precisamente nella frazione di Marmorata. Ancora sono sconosciute le cause del guasto del mezzo, ma si è venuto a creare un traffico infernale in direzione Amalfi. Vi aggiorneremo si avremo ulteriori dettagli in merito e appena la situazione si sarà sbloccata.

Ritorna in auge, quindi, il problema traffico in Costiera Amalfitana. Solo qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’iniziativa “Le vie del Mare: Archeolinea e Cilentoblu” alla quale era presente il governatore Vincenzo De Luca. Un progetto per cercare di trovare una soluzione alla viabilità nei territori critici campani, tra questi ovviamente i territori della Divina. Un progetto che dovrebbe servire a migliorare le strutture portuali e far sì che si potrà godere di un collegamento ottimale verso tutte le aree più ricercate e visitate della regione Campania.