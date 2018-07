Ravello , asta hotel Palumbo andata all’azienda vinicola Sammarco per soli sei milioni, ma rimane in città la proprietà. Una struttura alberghiera d’eccellenza che, prima di andare all’asta, nel complesso si poteva vendere forse per il triplo, comunque Aurelio De Laurentiis del Napoli Calcio , ci è andato vicino.

Ora l’ennesima asta al Tribunale di Salerno ha visto un imprenditore della cittadina riuscire a prendersi , anche se solo in parte, la struttura.

Ha comprato Ettore Sammarco imprenditore dei vini. Specifica però che non ha comprato l’albergo Palumbo ma una parte consistente dell’immobile che ospita l’albergo.

L’albergo come attività commerciale è in capo ad altra società che non c’entra con l’asta

Dell’albergo all’asta erano tre lotti, il primo dei quali, di piena proprietà dell’edificio medievale denominato Palazzo Confalone e comprende la hall, undici camere, il bar, le sale ristorante e le cucine dell’albergo “Hotel Palumbo”

Il secondo lotto, invece, è costituito dal giardino vista mare afferente palazzo Confalone mentre il terzo lotto riguardante uno stabile attiguo delle Cantine Episcopio che è formato da un fabbricato che si sviluppa complessivamente su quattro livelli, due dei quali seminterrati.

Al livello stradale è invece ubicato il parcheggio coperto al servizio dell’albergo e i vani relativi agli impianti al servizio dello stesso hotel. Al piano primo è localizzato la dependance denominata ‘Casa Palumbo’, composta da quattro suite arredate in stile moderno ed elegante.

Al piano seminterrato è ubicata la storica cantina, mentre il deposito dell’enoteca è localizzato al secondo piano seminterrato. A corredo dello stabile, lato ovest, versante comune di Scala, è ubicato un terreno, che rappresenta il costone di contenimento del parcheggio.