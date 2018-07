Ravello, assurdo nella notte: turista tenta il suicidio in via Boccaccio

A dir poco assurdo quanto accaduto questa notte a Ravello. Un turista, stando alle informazioni ricevute doveva provenire dall’est Europa, ha tentato il suicidio in via Boccaccio. Secondo i testimoni, l’uomo stava litigando con una donna, probabilmente sua moglie, quando ad un certo punto si è avvicinato alla ringhiera, l’ha superata e per qualche istante ha fatto intendere alla donna che si sarebbe lanciato.

“Promessa”, per così dire, mantenuta, in quanto l’uomo è lanciato sul serio di sotto. Fortunatamente non ha riportato gravi danni: è atterrato in un terreno coltivato. Il tutto, sotto gli occhi di diversi passanti e della donna. Subito sono stati chiamati i sanitari del 118 e i Carabinieri, i quali sono celermente intervenuti insieme alla Polizia Municipale, ma invano. Sì, perché il turista si è alzato da solo e ha lasciato la zona prima che arrivassero i soccorsi, sulle sue gambe, ed è sparito.