Randonnee del Tirreno, come per Pisciotta?

Nè forte. Nè piano. I guai per i ciclisti che il 15-16 settembre parteciperanno alla Rando Salerno-Amantea-Salerno non stop, sono tutti al chilometro 103, prima dell’abitato di Pisciotta, ex 267, la storica frana del Rizzico, 300 metri arrangiati alla meglio, dalla pendenza impossibile, 29 per cento, asfalto, cemento, una dura prova superare questo ostacolo nella Rando Tirreno. Una dura prova anche per chi la percorre ogni giorno! (Giovanni Farzati)