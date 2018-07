Rai senza segnale in Costiera Amalfitana. Arriva Rai wave a Ravello. Ma la gente paga canoni e antennisti scorretti

Rai wai è in costiera amalfitana (foto Criscuolo a Ravello via della repubblica)..valutazione della propagazione dei segnali dai ripetitori di Perdifumo nel Cilento . L’opposta costa della provincia di Salerno da dove arrivano i segnali Rai in Costa d’ Amalfi . Aspettiamo nei prossimi giorni con l’aumento delle temperature se si manterranno stabili nonostante il feeding. Questo il post.

I commenti si sprecano, veniamo a sapere di disagi di settimane in Costa d’ Amalfi e anche di antennisti scorretti che lavorano, si fanno pagare, ma non risolvono ovviamente il problema.

Positanonews si è messa a disposizione per una azione collettiva. Inviate mai a direttore@positanonews.it OGGETTO : AZIONE CONTRO LA RAI PER LA MANCANZA DEL SEGNALE

Intanto tutti stanno a pagare il canone che viene pagato automaticamente , visto che è inserito nella bolletta dell’Enel..

Senza parole.

Positanonews al fianco dei cittadini