Ragazzina di 14 anni partorisce all’ospedale di Salerno, sta bene ed è stata già dimessa.

Sta bene ed e’ stata anche dimessa dal reparto di Ginecologia dell’ospedale di Salerno San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno una ragazzina di 14 anni italiana che, nei giorni scorsi, ha dato alla luce un bambino con un parto naturale, non essendo emerse problematiche particolari. Secondo quanto si e’ appreso, la 14enne sapeva di essere incinta, ha un fidanzato di 19 anni e insieme a lui ha affrontato la gravidanza. I neo-genitori, tuttavia, dovranno affrontare non poche difficolta’ per via della giovane eta’ della ragazza. L’azienda ospedaliero-universitaria salernitana ha allertato i servizi sociali ai quali spetta il compito di verificare tutte le condizioni necessarie affinche’ il bimbo cresca in un ambiente ritenuto idoneo e da indiscrezioni quello della giovane madre e’ definito “di degrado”.

telecaprinews