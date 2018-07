Ragazzi fuori da ogni logica, intervengono i carabinieri

Le forze dell’ordine, protagoniste di questi giorni di numerose operazioni come ben potete vedere dagli articoli pubblicati di recente su Positanonews, sono intervenute nuovamente. Questa volta l’hanno fatto in spiaggia a Meta di Sorrento, località Alimuri, presso il Lido la Conca dove dei baldi giovani hanno tentato di scavalcare una zona dove vige il divieto assoluto di transito per il pericolo di caduta massi e di finire giù, pertanto sono stati accompagnati in caserma dai gendarmi.