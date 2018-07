Proteggi i tuoi capelli da sole e dal mare.

In estate i nostri capelli rischiano di vivere sotto stress, sotto questo sole i capelli hanno bisogno di protezione. Si possono utilizzare dei prodotti che prevengono danni ai capelli. Un olio non unto per capelli, da applicare da metà capello fino alle punte, è il primo passo per proteggerli da sole. Un olio a base di macadamia, vitamine E, olio di lino e in aggiunta anche argan, previene la secchezza e protegge i capelli. Durante l’esposizione, uno spray a base di olio essenziale di limone, arricchito con vitamina E, con una base nutriente di argan o olio di cocco, garantisce protezione da raggi solari e favorisce l’assorbimento di eventuali trattamenti nutrienti da applicare dopo l’esposizione al sole.

È consigliabile legare i capelli soprattutto per chi ha la chioma abbastanza lunga. Quest’estate va di moda legata la coda con un foulard oppure con un nastro. Per perfezionare l’effetto finale basta passare sulle lunghezze un velo di gel, che aiuta a disciplinare i capelli.

Oppure arricchire l’outfit con un cappello per donne sempre di moda in estate. Il cappellino protegge la testa ed il cervello da possibili insolazioni, che altrimenti ci causerebbero mal di testa, giramenti e possibili svenimenti o perdita di equilibrio. Ma il cappello è un toccasana anche per la nostra capigliatura, perché evita il contatto diretto con i raggi del sole, e dunque la protegge da problemi come la secchezza e la disidratazione. Ed il medesimo discorso vale per il cuoio capelluto, diretto responsabile tra l’altro della salute del capello. Per i bambini, poi, questa diventa una scelta obbligatoria: non solo per i capelli, ma anche per evitare pericolosi colpi di calore.