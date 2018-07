Procida (NA). Sportello di orientamento al lavoro e di promozione di attività di integrazione.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Progetto AIDA – SPRAR Comune di Procida – LESS Cooperativa Sociale ARL.

Sportello di orientamento al lavoro e di promozione di attività di integrazione

Progetto AIDA – SPRAR Comune di Procida – LESS Cooperativa Sociale ARL

Sede: C/O Comune di Procida – Via Libertà, 12bs – Procida (NA)

Orari di apertura: tutti i venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Lo sportello sarà attivo a partire da venerdì 20 luglio 2018

(chiusura estiva: venerdì 17 agosto 2018).

Lo sportello, gestito da LESS Società Cooperativa Sociale A R.L., ente attuatore del progetto di accoglienza per richiedenti e titolari di protezione internazionale – progetto A.I.D.A. – Accoglienza dell’Isola Di Arturo – SPRAR del Comune di Procida, ha lo scopo di offrire servizi di orientamento al lavoro, servizi di informazione sui programmi regionali, nazionali ed europei di politica attiva del lavoro e servizi di promozione di attività di integrazione destinati a:

– richiedenti e titolari di protezione internazionale accolti nel progetto AIDA;

– giovani procidani;

– imprese e associazioni presenti sul territorio isolano.

Le attività dello sportello sono:

– la gestione ed il monitoraggio delle attività di integrazione e di formazione attivate sull’isola di Procida, volte all’inclusione socio professionale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale accolti sul territorio;

– la creazione di una rete locale di associazioni ed aziende volta alla promozione di attività laboratoriali e formative per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per la cittadinanza locale;

– la creazione di un infopoint attraverso il quale le aziende e le associazioni locali possano informarsi sulle opportunità e le modalità di inserimento socio lavorativo per i giovani (tirocini formativi, tirocini di inserimento e reinserimento al lavoro, contratti di apprendistato, etc.)

Info e contatti:

sportelloprocida@lessimpresasociale.it