Procida (NA). PROGRAMMA 68^ EDIZIONE DELLA SAGRA DEL MARE. ELEZIONE GRAZIELLA 2018.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – PROGRAMMA 68^ EDIZIONE DELLA SAGRA DEL MARE. ELEZIONE GRAZIELLA 2018.

SABATO 28 LUGLIO 2018

Piazza Marina Corricella

ore 21.00 – Sagra delle Alici a cura dell’Associazione Marinara della Corricella; Presentazione delle candidate a Graziella 2018, curata dal maestro Mariagrazia Ritrovato, Prof. Raffaella Salvemini con Teresa Granato de Le Pleiadi Chorus.

DOMENICA 29 LUGLIO 2018

Partenza da Piazza della Repubblica

Dalle ore 19.00 alle ore 21.00 – Caccia al Tesoro IL TESORO DI ALPHONSE a cura di Raffaele Iovine.

MERCOLEDI 1° AGOSTO 2018

Piazza Marina Chiaiolella

ore 21.00 – Seconda serata di presentazione delle candidate a Graziella 2018 che presenteranno i piatti della tradizione procidana della dieta mediterranea.

VENERDI 3 AGOSTO 2018

Marina Corricella

ore 10.00 – GARA DI GOZZI

Marina Grande

ore 20.00 – “La Notte blu della Sagra del Mare”, serata di valorizzazione dei prodotti tipici locali tra arte e musica in collaborazione con gli operatori commerciali di Via Roma. La serata sarà aperta dal noto scrittore Maurizio de Giovanni che sarà intervistato dal prof. Michele Assante del Leccese in collaborazione con la Libreria Nutrimenti.

SABATO 4 AGOSTO 2018

Piazza Marina Grande

ore 19.00 – Commemorazione dei Caduti in Mare. Presiede la Santa Messa Sua Ecc.za Mons. Werner Freistetter, Ordinario Militare dell’Austria.

ore 20.00 – Corteo religioso e lancio della corona in mare. A seguire concerto itinerante della Banda Musicale Città di Procida.

DOMENICA 5 AGOSTO 2018

ore 11.00 – Marina Grande

Gara del Palo a sapone o Bompresso della Fortuna.

ore 20.30 – piazza Marina Grande

Corteo delle Grazielle e Grazielline che partirà dalla Barca di Sant’Anna curata dall’Associazione L’isola dei Misteri. Coreografia di accoglienza curata da Ilaria Florentino.

Spettacolo coreografico-musicale in onore della Graziella curato dal Forum dei Giovani e dalle scuole di danza Procida Hall e Il Balletto. Parteciperà la AGR BAND con un tributo a Pino Daniele. Elezione di “Graziella 2018”.

Coordinamento artistico di Raffaele Iovine. Presenta: Fatima Trotta. Intervento di cabaret di Paolo Caiazzo.

LUNEDI 6 AGOSTO 2017

Piazza Marina Grande

Ore 21.00 – Premiazioni

ore 21.30 – “Stelle su Procida” concerto curato dai Sud Express di Franco del Prete con Andrea Sannino ed Enzo Gragnaniello.

AL TERMINE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OMAGGIO ALLA GRAZIELLA 2018.

Nei giorni della Sagra del Mare saranno aperti gli stands degli artigiani ed hobbisti locali.

Il presente calendario potrà subire variazioni e/o integrazioni.

Per informazioni:

Servizio Turismo e Cultura

Tel. 081 810 9258

Fax 081 896 7516

E-mail: turismoprocida@libero.it