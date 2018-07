Procida (NA). Porto Turistico. Scuola viva … in scena.

Articolo di Maurizio Vitiello – Scuola Viva … in scena a Procida.

Fusione di sensi, continente e mondo, musica fatta di gente diversa,

vento che scuote costellazioni, fame di terra, miti ancestrali

e quell’onda…che non smette mai.

Scuola Viva … in scena:

“Assaggi e messaggi in onda……….Viva”

Venerdì 27 Luglio 2018, ore 21.00

Porto Turistico – Marina di Procida

Serata di musica, recitazione e degustazione

Ospiti della serata:

Antonello Cossia

Piero De Asmundis e Marco Zurzolo

Venerdì 27 luglio 2018, alle ore 21.00, al Porto Turistico Marina di Procida, “Procida Scuola Viva va in scena!”

I 300 ragazzi dell’I.C. “1° C.D.Capraro” che hanno partecipato al progetto “Oltre le frontiere” – seconda annualità – del Programma regionale “Scuola Viva” sono orgogliosi di presentare, alla comunità isolana e non, il loro percorso esperienziale di crescita umana e culturale, articolato in 5 moduli per 5 diversi linguaggi.

Orchestra Viva Capraro: per una musica d’insieme che rende unico ogni battito di strumento, di mani e di cuore, con la speciale collaborazione del sassofonista Marco Zurzolo

In principio fu voragine: miti da favola ovvero la traduzione in gesti, parole e sentimenti dell’origine della vita con la partecipazione dell’attore e regista partenopeo Antonello Cossia.

L’orto biologico: un dare e avere con Madre Terra, odori e sapori di sempre arricchiti dalla vitalità di manine operose, un manipolo di piccoli “contadini e contadine”

Re…Mare a scuola: la solidarietà e il gioco di squadra al sapore di sale; corpi che sfidano giocosamente il vento

Artigianalmente: la passione per il bello e per la tradizione come lasciapassare per il futuro, dai Misteri ai murales.

Tanti i docenti coinvolti e le associazioni del territorio, per un progetto che, il 27, regalerà emozioni “vive”, in una cornice suggestiva, in riva al mare.

Sarà presente alla serata l’assessore regionale Lucia Fortini.

Da seguire.

Maurizio Vitiello