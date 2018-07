Procida (NA). Centro Polivalente. Seminari di Percussione.

Articolo di Maurizio Vitiello – Officine Percussive – Master Class Estiva II Edizione

L’Associazione ProMusic e l’Associazione Bande Rumorose in collaborazione con il Comune di Procida nell’ambito dei laboratori permanenti di Officine Percussive presentano i Seminari di percussione – Master Class Estiva II Edizione diretta da Enrico del Gaudio da domani 22 luglio fino al 29 luglio 2018 presso il Centro Polivalente di Via Salette.

Da non mancare.

Maurizio Vitiello