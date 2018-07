Presunto furto in una villa: turisti inglesi si ‘rifugiano’ in albergo a Conca

Un evento di cronaca dai contorni poco chiari è accaduto nella giornata di ieri. Due turisti inglesi, una coppia di 30enni da poco sposata, avrebbe subito un furto in una villa della Costiera Amalfitana in cui aveva deciso di trascorrere qualche giorno.

I due hanno raccontato che al loro rientro da una giornata di mare hanno ritrovato la finestra spalancata e notato che nella loro stanza mancavano circa 200 euro in contanti e alcuni gioielli.

La coppia, scossa dall’accaduto, ha abbandonato la struttura ricettiva anzitempo e ha trascorso la notte di venerdì nell’Hotel ‘Belvedere’ di Conca dei Marini. Lo staff dell’albergo li ha accolti con grande professionalità e cordialità in un momento difficile.

La situazione non è completamente chiara. I due non hanno ancora denunciato nulla ufficialmente. Ma c’è anche da specificare che gli inglesi spesso aspettano prima di denunciare qualcosa alle autorità italiane. Non è raro che si rivolgano al consolato inglese in Italia o addirittura aspettino di tornare nel proprio paese per parlarne con la polizia locale. Fu esattamente questo il comportamento adottato dalla turista inglese a Meta, nello spiacevole episodio balzato agli onori della cronaca qualche mese fa.

Stando a quanto riferito dallo staff dell’albergo al nostro direttore Michele Cinque, i due sono andati via nella mattinata di oggi e con ogni probabilità prenderanno il primo volo per casa e, presumibilmente, denunceranno presto l’accaduto alla polizia inglese.

Vi aggiorneremo in merito. Ripetiamo: per il momento alle nostre autorità non è arrivata alcuna denuncia, quindi il tutto non è da prendere come verità assoluta. Potrebbe trattarsi di una versione ‘montata ad arte’ oppure la coppia sta aspettando di parlare con la polizia del proprio paese di appartenenza. In ogni caso, se così fosse, presto ci saranno novità e noi, sempre presenti sul territorio, ne verremo sicuramente a conoscenza.