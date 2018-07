Il Premio annuale di TripAdvisor propone nelle prime posizioni Sorrento, Ischia, Napoli e Positano.

Per avere un’idea dove andare in vacanza molti si affidano a TripAdvisor, il grande portale dei viaggi, che nelle sue pagine organizza il Premio “Travellers’ Choice”, ossia dichiaratamente “Le migliori strutture turistiche, scelte da milioni di viaggiatori”. Dando uno sguardo d’insieme notiamo che nel contesto globale l’Italia è poco presente e la Campania praticamente assente. In compenso, a livello nazionale, Sorrento si piazza meglio di Rimini e Milano.

I Travellers’ Choice di TripAdvisor si affidano ad un elenco quali spiagge, esperienze eccetera presentate in successione progressiva secondo vari filtri: mondo, continente e nazione e si basa sulle opinioni dei visitatori. Vogliamo rimarcare che lo scorso 5 luglio TripAdvisor e Fipe-Confcommercio hanno siglato un accordo per monitorare l’autenticità di recensioni potenzialmente false ad opera di privati o agenzie.

Fra le città italiane Roma, Firenze e Venezia non si battono. Alle spalle delle 3 big spunta Sorrento, che TripAdvisor decanta come: “Terra di sirene. Terra di aranceti e limonaie. Terra di colori… Famosa per le sue scogliere sul mare…”.

La lista prosegue con Rimini (5), Milano (6) e Ischia (7). L’isola verde è presentata con un tono di voce quasi solo descrittivo: “La più ampia e, a dire di molti, più bella delle isole della Baia di Napoli, è celebre per le terme curative. I traghetti e gli aliscafi collegano Napoli a Ischia Porto…”. Qui c’è un’imprecisione del toponimo “Baia di Napoli”, data dalla traduzione letterale di Bay, perché tutti sappiamo che Ischia, Capri e Procida sono le estremità di un golfo. “

In posizione 8 troviamo Napoli “la romantica”, che “è spesso definita un museo all’aria aperta”. TripAdvisor incoraggia: “Unisciti alle famiglie che passeggiano al tramonto”. Nell’elenco delle prime dieci troviamo anche Positano.

Le spiagge italiane considerate sono 10: si trovano a Lampedusa, Tropea, Stintino, Baunei, Villasimius, Sestri Levante, Favignana, Alghero e Capri (Marina Piccola).

Fra le 10 proposte italiane appaiono il “Tour per piccoli gruppi con accesso nella prima mattinata ai Musei Vaticani con Basilica di San Pietro e Cappella Sistina” e la “Gita giornaliera al Vesuvio e Pompei da Napoli”.

I Travellers’ Choice 2018 riguardano anche gli alberghi, trattati sia con una graduatoria assoluta sia per categorie.

Il nostro Paese spunta nelle classifiche mondiali con alcune strutture di categoria – piccoli hotel, b&b, romantici, convenienti – anche a Casamicciola e Capri.

Fonte: Salernoeconomy.it