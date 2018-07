Praiano terremoto polico amministrazione Di Martino . Precisazioni di Anna Maria Caso

Praiano , Costiera amalfitana. “Terremoto polico” amministrazione Di Martino . Precisazioni di Anna Maria Caso, assessore esterno dell’amministrazione di Giovanni Di Martino.

Gentile Direttore,

a seguito dell’ultimo articolo pubblicato in merito alla vicenda che ha riguardato l’Amministrazione Comunale di Praiano,

da Lei definita “terremoto politico” , alla cui base ci sarebbe stato un “duro scontro ” e conseguente “clamore”, tengo a fare alcune doverose precisazioni.

A titolo personale, ovviamente.

Precisazioni che riguardano il mio ruolo in questa delicata, ma positiva fase della vita amministrativa. Nella premessa che viene fatta alla pubblicazione della lettera dell’Avv. Carla Lauretano che, giustamente e legittimamente, ha voluto fare chiarezza sulle motivazioni alle sue decisioni, si sostiene che Annamaria (mi chiamo Anna Maria ) Caso , a differenza dei consiglieri di maggioranza, non avrebbe rimesso le deleghe perché (cito letteralmente ) “rimettendole sarebbe stata poi completamente fuori dell’amministrazione non avendo il paracadute della carica di consigliere comunale in qualità di assessore esterno”.

Caro Direttore, come sa, la lingua italiana è bella, ricca, unica ma difficile. È uno strumento prezioso, potenzialmente efficacissimo, a patto che venga ben usata ricorrendo a termini appropriati, sintassi corretta e adeguato uso di punteggiatura.

Infatti, i numerosi lettori di Positanonews, stando a quello che Lei scrive, e a come lo scrive, sono legittimati a pensare che la mia non remissione delle deleghe è motivata unicamente da mancanza di “paracadute” . Significa, forse, che sarei attaccata alla presunta “poltrona “? Questa, se permette , è una sua conclusione. Del tutto azzardata e inaccettabile da un giornalista la cui missione è una informazione corretta. Sarebbe stato opportuno, nonché deontologicamente dovuto, verificare alla fonte ciò che viene arbitrariamente asserito.

Quindi, preciso.

Anna Maria Caso non ha rimesso le deleghe perché sprovvista di “paracadute” , tra l’altro soffro di vertigini. Ma solo per mantenere fede all’impegno preso nei confronti dei Praianesi. Sono stati due anni di lavoro intenso e proficuo.Ma tanto ancora c’è da fare e, se ne avrò la possibilità, voglio raggiungere gli obiettivi prefissati. Non sono abituata a lasciare le cose a metà. E sono convinta che quest’Amministrazione, superata questa crisi fisiologica, lavorerà con rinnovata linfa ed energia.

Crisi, come suggerisce l’etimologia della parola, deriva dal greco “krisis”, scelta. Quindi la crisi altro non è che un momento di scelta forte che prelude ad una svolta, ad una trasformazione. Le crisi esistono e sono una delle infinite cifre della vita. Anche, e forse soprattutto, della vita politica. Che possono portare a sviluppo e crescita se ben governate. Voglio augurare a me stessa e al gruppo di maggioranza, di continuare ad amministrare con responsabilità e spirito di servizio nei confronti del nostro amato paese, certi anche del prezioso contributo che l’Avv. Carla Lauretano saprà dare come consigliere indipendente.

La ringrazio anticipatamente per avermi dato la possibilità di fare chiarezza e Le auguro buon lavoro.

Anna Maria Caso