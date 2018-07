Praiano senza diretta streaming, come promesso nel programma. Dove sta la trasparenza nell’amministrazione Di Martino?

Praiano, Costiera amalfitana . Dopo il “corvo” che ha fatto scoprire decine di abusi che nessuno ha mai visto misteriosamente, ora l’attacco sulla trasparenza all’amministrazione di Giovanni Di Martino “Diretta Streaming. A Praiano era addirittura nel programma dell’attuale maggioranza – dice il consigliere di minoranza Arturo Terminiello – , ma a 26 mesi dal loro insediamento al Comune, dopo che la minoranza M5S aveva addirittura presentato la bozza del regolamento che avrebbe dovuto permetterne la realizzazione, bocciata ovviamente dalla maggioranza, siamo in attesa, a detta anche della Consigliera Federica Ruocco, che nel prossimo Consiglio Comunale venga portato il Regolamento per essere votato, e dare così modo ai cittadini di poter assistere da casa,o da qualsiasi altro luogo, al Consiglio Comunale, e ancor di più, a lasciare traccia audiovisiva di ciò che nel Consiglio Comunale viene dibattuto. Consigliere Federica Ruocco, nel prossimo Consiglio Comunale porterà questo Regolamento per essere votato?”