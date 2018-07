Praiano rifiuti in Via Costantinopoli, che turismo si vuol fare? Basta un pò di fumo negli occhi della Luminaria? Ci hanno segnalato le foto di questi rifiuti nella cittadina della Costiera amalfitana. In effetti non si riesce a capire perchè non si pensa a tener pulito il paese, forse lo si farà in questi giorni, visto che l’amministrazione di Giovanni Di Martino punta tutto sulla Luminaria, oltre le 111 mila euro, anche altre risorse umane investite.. Ma basterà il fumo negli occhi dei fuochi della Luminaria a far distrarre i praianesi dai problemi che vive il paese?