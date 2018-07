Praiano ordinanza di demolizione per piscina e opere dell’hotel Margherita di Andrea Ferraioli, ancora il Corvo?

Praiano, Costiera amalfitana. Ancora il corvo in azione che sta svelando in anonimo opere realizzate o autorizzate in maniera presuntivamente abusiva? A essere colpito è uno degli alberghi più belli della cittadina della Costa d’ Amalfi della famiglia Cimmino, ma amministrato da Andrea Ferraioli , figura importante della cittadina, oltre che figlio del sindaco di Furore, in quanto è presidente di consorzi turistici , Slow Food costa d’ Amalfi , nella scuola , nella chiesa, e attivo in vari contesti , tanto da poter essere considerato uno dei possibili sindaci o futuri assessori vicino all’amministrazione di Giovanni Di Martino, realizzando così quella auspicata gestione congiunta della Praia, che è divisa a metà , con la strada di accesso che è di Furore, e la stradina che possa far arrivare direttamente da Furore alta verso Via Costantinopoli, agevolando anche i tanti che ogni giorno da Agerola arrivano a Positano.

Insomma Andrea Ferraioli è sicuramente una delle persone più attive socialmente e politicamente , intese le sue attività, del paese. Ad operare ancora una volta la Sezione Navale della Guardia di Finanza di Salerno che non passa giorno che non scova abusi edilizi anche utilizzando semplicemente google maps.

L’amministrazione Di Martino dopo il terremoto politico che ha visto dimettersi il vice sindaco avvocato Carla Lauretano dalla carica di assessore, ha scelto la strategia del silenzio . Si pensa che passata questa ondata di interventi provocata dall’esposto del corvo si possa continuare ad operare tranquillamente. Poi ci penseranno le manifestazioni e la luminaria a distrarre i cittadini e l’opinione pubblica.

Stranamente una vicenda così importante come le dimissioni del vicesindaco dalla Giunta, la remissione delle deleghe di consiglieri, non ha visto la necessità di un pubblico confronto con la convocazione del consiglio comunale. Il Movimento Cinque Stelle , all’opposizione, ha con un manifesto , chiesto le dimissioni del primo cittadino. Ma, al momento, è finita li.

All’hotel Margherita sono state contestate alcune opere che non ne inficiano l’attività. Infatti l’albergo è aperto e regolarmente funzionante.

L’ordinanza pubblica sull’albo pretorio online, che fa fede per legge come pubblicazione giuridicamente efficace, riporta.