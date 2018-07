Scattano nuovi provvedimenti a Praiano per quanto riguarda la spiaggia della Gavitella. Una situazione che noi di PositanoNews abbiamo molto a cuore e che seguiamo da diversi anni. Lo scorso aprile avevamo ascoltato il sindaco Di Martino il quale ci aveva confessato a riguardo: “La Gavitella ha subito gravissimi danni dopo la mareggiata di un paio di settimane fa. Dobbiamo assolutamente adoperarci per un progetto che preveda delle barriere, sperando in un aiuto economico della Regione Campania”.

E’ di qualche ora fa un’ordinanza comunale con la quali si prendono nuovi provvedimenti e si rinnovano alcuni precedenti. Come si legge, a tutela della pubblica e privata incolumità si è deciso di reiterare l’ordinanza sindacale n. 30 del 28.06.2002 con la quale si dispone il divieto di accesso alla spiaggia Gavitella nella zona sottostante il costone roccioso in quanto interessato da movimenti franosi; il permanere delle condizioni di instabilità del costone roccioso sovrastante la spiaggia non hanno infatti consentito l’emissione di un atto di revoca.

A tutt’oggi la spiaggia risulta ancora non accessibile e a seguito delle forti mareggiate verificatesi nei mesi scorsi, l’area risulta completamente occupata da massi, trasportati sia dal mare e caduti dal sovrastante costone. E’ stata, però, ravvisata la opportunità di emettere un contestuale provvedimento relativo a parte delle aree a terra al fine di consentire l’utilizzo delle stesse elusivamente per i bagnanti, data la carenza di spazi determinati dalla impossibilità di utilizzare la spiaggia. Ecco perché, è stato deciso che l’area individuata nell’allegata planimetria sia destinata esclusivamente ai bagnanti nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 alle ore 20.00.