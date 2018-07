Praiano, no allo streaming! M5S attacca: “LA MAGGIORANZA HA PAURA”

Tra qualche giorno ci sarà il consiglio comunale a Praiano ma la cosa curiosa è che non vogliono concedere la diretta streaming, probabilmente avranno qualcosa da nascondere. E’ duro l’attacco da parte del M5S, tramite la consigliera comunale Federica Ruocco, che aveva predisposto un regolamento per consentire lo streaming. Il testo era stato presentato ma la maggioranza ha bocciato la proposta. Il sindaco recentemente è stato accusato per diverse cose tra cui la mala gestione del comune, il depuratore, ed appunto per la volontà di non promulgare nè foto nè video del consiglio comunale, cosa alquanto sospetta a cui il M5S vuole dare battaglia e cercare di capire i motivi per i quali nascondere una diretta streaming che sarebbe sinonimo di trasparenza e di chiarezza agli occhi di tutti i cittadini.

Riportiamo la comunicazione ufficiale del consiglio comunale.

Praiano, 25.07.2018

Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza straordinaria

– Seduta di prima convocazione lunedì 30 luglio 2018 alle ore 12,30;

– Seduta di seconda convocazione martedì 31 luglio 2018 alle ore 12,30; per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1)- Approvazione verbale seduta consiliare precedente.

2) – Art. 234 D. Lgs 267/2000. Nomina Revisore del Conti.

3) – Comunicazioni del Sindaco.