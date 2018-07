Praiano, Movimento Cinque Stelle “Pelagos e Luminaria sottoposte a Corte dei Conti. Il M5S al fianco dei cittadini”

Praiano, Costiera amalfitana . Immediata la risposta del Movimento Cinque Stelle che sta tenendo una opposizione attenta nella cittadina della Costa d’ Amalfi , in un momento difficile per la città, dove sono state sollevate tante irregolarità , che nessuno aveva mai visto prima. Una spina nel fianco nell’amministrazione di Giovanni Di Martino, ma sopratutto lo svolgimento puntuale di quello che dovrebbe fare ogni opposizione , attenzione ai diritti dei cittadini, spesso calpestati dalle congerie dei poteri forti, ma anche alle spese, che sono soldi sottratti ai cittadini che a volte hanno difficoltà col quotidiano.

“Anche se si può eludere dal MEPA al di sotto dei 40 mila euro abbiamo sottoposto la determina delle 8.500 euro della Pelagos per la Luminaria alla Corte dei Conti . Ovviamente il nostro è un atto di controllo politico e di totale e continua presenza al fianco dei cittadini. Sui costi della Luminaria abbiamo chiarito che 111 mila euro , che potrebbero anche aumentare per altre spese, ma vigileremo, non sono fondi erogati per progetti approvati dalla Regione Campania, ma tolti dalle tasche dei praianesi, che si ritrovavano quei soldi con la tassa di soggiorno”. Ovviamente è solo una precisazione che abbiamo richiesto ad Arturo Terminiello ” Nell’articolo pubblicato da PN c’è la dicitura”riceviamo e pubblichiamo” ,quindi quanto da voi riportato vi è giunto da terzi. Ho letto che addirittura voleva consigliarci l’agenda politica da programmare. Vorrei dire a questa persona che da sempre il M5S sostiene che la cittadinanza attiva è un obiettivo che vuole perseguire, quindi diciamo a chi ha scritto l’articolo che se vuole, siamo pronti a cambiare la nostra agenda politica e riscriverla con la sua collaborazione e quella di chiunque vuole fare, a fatti e non a chiacchiere, qualcosa per Praiano o per la politica in generale. Siamo al fianco dei cittadini”