Praiano, ecco la nuova giunta del sindaco Giovanni Di Martino – ANTEPRIMA

Praiano, Costiera Amalfitana. Positanonews svela in anteprima la nuova giunta del sindaco Giovanni Di Martino, dopo le dimissioni dell’avvocato Carla Lauretano. Vice sindaco sarà Annamaria Caso, che era già stata ripescata tra i primi non eletti nella giunta. La Caso non potrebbe dimettersi, altrimenti non sarebbe in consiglio comunale: da assessore esterno, Praiano ora ha un vicesindaco esterno. Raffaele Cuccurullo entra in giunta e diventa assessore conservando le stesse deleghe detenute finora. Ricordiamo che Raffaele Cuccurullo nell’ultima tornata elettorale è risultata la persona più votata della maggioranza , dopo Diego Cuccurullo del Movimento Cinque Stele. .La consigliera Federica Ruocco, che prenderà in consegna la delega al turismo che era della Lauretano. La decisione arriva per l’impasse in cui si trovava la giunta, ed era illegittimo il funzionamento con due componenti, visto per l’organo collegiale sono necessari tre componenti.