Praiano – Furore . Terribile dolore per la famiglia De Luise. Padre e figlio muoiono a poche ore l’uno dall’altro

Praiano – Furore . Terribile Dolore per la famiglia De Luisce. Padre e figlio muoiono a poche ore l’uno dall’altro.

L’annuncio della Millennium di Amalfi

Una tristissima giornata per la nostra famiglia, profondamente colpita dalla scomparsa di Papà Francesco e Gerardo De Luise! Ci stringiamo forte all’immenso dolore dei nostri colleghi Enza e Leopoldo, certi che, nel loro incamminarsi verso la serenità eterna, i loro congiunti, fieri e sereni, ad essi volgeranno lo sguardo e seguendoli dall”alto, sempre, li veglieranno con raddoppiato amore!

(Nella foto Gerardo, 53enne con il figlio Leo)

Il cordoglio di Andrea Cretella

Stamattina due fulmini a cielo sereno hanno colpito la Famiglia De Luise e Vollaro.. A distanza di poche ore ci ha lasciato prima il Caro Gerardo e poi il Caro Franco (padre)… Un destino crudele e incredibile che ha sconvolto e messo a dura prova una famiglia perbene, onesta e lavoratrice…. Non ci sono parole… Un abbraccio forte alla Sig. ra Annamaria ai figli Enza e Giovanni e ai cari Nipoti…

Noi della redazione di Positanonews e tanti in Costiera amalfitana siamo molto colpiti da questa tragedia per l’amico Leopoldo , che abbiamo sempre qui a Positano dove lavora nella salumeria alle elementari , oltre ad essere un attivo volontario della protezione civile , che ha perso il padre di soli 53 anni , per Enza, per la famiglia tutta. Facciamo le nostre condoglianze e ci stringiamo con affetto a tutti i cari in questo momento di immenso dolore.