Praiano, che fine ha fatto l’ex bar Sibilla?

Praiano, paese museo della Costa d’Amalfi alle porte di Positano, vive una situazione di desolazione sulla Statale, dove non è aperto nemmeno un bar, letteralmente. Nel centro infatti c’era l’ex bar Sibilla, che da anni ha chiuso i battenti, pur essendo un punto di riferimento per i turisti.

Viaggiatori e turisti vi attendono gli autobus sulla fermata, ed era in quel bar che acquistavano i biglietti della Sita. Ad oggi non si conosce quale sarà la futura destinazione di questi locali, che non sono segnalati né vendita né in affitto. In passato, su questa struttura non sono mancate delle polemiche, perché nonostante la chiusura, il comune continuava ad inviare le lettere per la riscossione dell’Imu all’attività commerciale. L’unico punto di ristoro a Praiano, sembrano essere i distributori del Tramonto d’Oro.