Praiano: Casa Angelina, piscina fra le 11 più belle del mondo

Casa Angelina la Boutique Hotel elegante e raffinata, la perla della Costiera Amalfitana, incastonata nella roccia che si tuffa nel Mediterraneo, nel cuore della Costiera Amalfitana, Casa Angelina è un Boutique Hotel dallo stile contemporaneo e minimalista, è stata inserita nella classifica delle 11 piscine più belle del mondo, secondo il noto sito Matador network.

Si è piazzata al 10 posto, tra mete ambitissime come New York, Francia, Bali , e Cabo San Lucas, Messico, che risulta la prima in classifica.

Quindi complimenti a Casa Angelina, per tutti i successi e i riconoscimenti in tutto il mondo.

Info e contatti

Casa Angelina Lifestyle

Via Gennaro Capriglione 147

84010 Praiano