Praiano, bar ex Sibilla e Vivaro chiusi . Il sindaco Di Martino “Questioni private presto una soluzione”

Praiano, paese museo della Costa d’Amalfi alle porte di Positano, colpisce per la chiusura di un bar all’incrocio della Statale. Nel centro infatti c’era l’ex bar Sibilla, che da anni ha chiuso i battenti, pur essendo un punto di riferimento per i turisti in quello snodo, ovviamente altri bar sono aperti e danno servizi e informazione, anzi Praiano è un fiorire di attività, bar , ristoranti, tutti eccellenti , ma questo bar chiuso colpisce .

Viaggiatori e turisti vi attendono gli autobus sulla fermata, ed era in quel bar che acquistavano i biglietti della Sita. Ad oggi non si conosce quale sarà la futura destinazione di questi locali, che non sono segnalati né vendita né in affitto.

Altra cosa che ci ha colpito e dispiaciuto è la chiusura del Bar Vivaro, probabilmente il primo a fare un bar alternativo sulla cui scia sono nati altri, era un’istituzione di qualità, aperto anche d’inverno.

I locali , però , non sono di proprietà degli ultimi gestori, da qui problematiche di carattere privatistiche e nessun intervento pubblico.

“Si tratta di questioni private, dispiace a tutti vedere chiuse queste attività, ma sono solo vicende private – chiarisce il sindaco Giovanni Di Martino a Positanonews -, ho sentito dire però che ci sarà presto una soluzione.”

Intanto a Praiano ci sono tantissimi locali nati, oltre a quelli consolidati che puntano sempre di più alla qualità, come la terrazza sulle Bar Le fioriere per esempio, che è fra le più belle della Costiera amalfitana, ma anche ristoranti lungo la strada, fra i tanti la Moressa , pure un angolo suggestivo..

Ma andiamo a memoria, senza citare ovviamente La Praia sulla spiaggia, forse Praiano non ha mai avuto tante attività valide e floride, ovviamente a noi è dispiaciuto vedere quel bar tanto utile in quell’angolo e anche il Vivaro, dove abbiamo passato tante serate, chiusi.

Non possiamo che essere felici per la loro prossima riapertura ed evidenziamo, spontaneamente, rispetto alla notizia lanciata dal collaboratore, che Praiano è davvero piena e ricca di vitalità, almeno d’estate, e di tanti di questi locali abbiamo parlato più volte evidenziandone la crescita in qualità ed accoglienza.